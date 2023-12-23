Картину "Семь дней осени" назвали лучшим неигровым фильмом года на премии Вертова

Приз "Лучший неигровой дебют" получил фильм "Отцы" Юрия Мокиенко

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Победители Второй национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области документального кино объявлены в Москве, лауреатом в номинации "Лучший неигровой фильм года" стала картина Алексея Головкова "Семь дней осени", сообщили в пресс-службе премии.

"Победителем в номинации "Лучший неигровой фильм года" стала картина режиссера Алексея Головкова "Семь дней осени" (2023). <…> В одной из долин Верхоянских гор за Северным полярным кругом есть тихий рай. Там, вдали от людей, уже 30 лет живут двое. У них есть почти все: дом, озеро, собаки и кони, но они ни разу не слышали голос друг друга", - сказали организаторы, представляя фильм-победитель.

Приз "Лучший неигровой дебют" получил фильм "Отцы" Юрия Мокиенко. Специальные призы были вручены проектам "Звуковой ландшафт" Генриха Игнатова и Тихона Пендюрина и "Последний теплоход" Ильи Желтякова.

Специальный партнер премии и соорганизатор приза зрительских симпатий "ВКонтакте" предоставил приз для победителя зрительского голосования на странице премии за лучший документальный проект на онлайн-платформах. Им стал "Звуковой ландшафт" (режиссеры - Тихон Пендюрин, Генрих Игнатов) - "магический док, позволяющий услышать дыхание регионов России".

Организатором конкурса выступила Гильдия неигрового кино и телевидения при поддержке Минкультуры РФ. Целью премии ее создатели называют развитие документальных форм киноискусства, презентацию новых тенденций и имен в современном неигровом кино.

Дзига Вертов (1896-1954) - советский режиссер, настоящее имя - Давид Кауфман. Один из основоположников мирового документального кино. Вертов снял первый документальный звуковой фильм в СССР - "Симфония Донбасса", один из первых советских анимационных фильмов - "Советские игрушки", а также первым применил замедленную съемку, обратную съемку, скрытую камеру, множественную экспозицию и другие приемы, которыми кинематографисты пользуются до сих пор.