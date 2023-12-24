Молодежный театр представит спектакль Семена Спивака "Глубокое синее море"

Главные роли исполнят Эмилия Спивак, Андрей Кузнецов и Александр Тихановский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Молодежный театр на Фонтанке покажет премьеру спектакля "Глубокое синее море" по пьесе английского драматурга Теренса Рэттигана. Постановщиком психологической драмы выступил художественный руководитель труппы народный артист России Семен Спивак.

"В большинстве пьес о любви избыточное количество третьих лиц, участвующих в хитросплетении любовных интриг. Пьеса Рэттигана привлекла нас тем, что в ней отношения героев ничем не отягощены, не замутнены, лишены чужих влияний. Есть лишь главная интрига: из-за чего они не смогли жить вместе? И такая интрига представляет большой интерес", - рассказал журналистам режиссер-постановщик.

Название пьесы "Глубокое синее море" происходит от английской поговорки "Между дьяволом и глубоким синим морем", напоминающей о трудности выбора между двумя условиями, каждое из которых не легче другого.

Роль главной героини Хестер Коллер исполнит лауреат премий "Золотой софит" и "Фигаро" Эмилия Спивак. Вместе с ней в главных ролях артисты Андрей Кузнецов и Александр Тихановский.

Сценографию спектакля создал Николай Слободяник. Художник по костюмам - Ника Велегжанинова.