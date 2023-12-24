Тихоокеанский театральный фестиваль в Приморье пройдет 20 сентября - 10 октября 2024 года

В 2023 году в нем принимали участие коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, а также Кубы и Южно-Африканской Республики

ТАСС, 24 декабря. Третий Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет во Владивостоке с 20 сентября по 10 октября 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале фестиваля.

"Следующий, третий по счету, Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет во Владивостоке с 20 сентября по 10 октября 2024 года в рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Приморского края", - говорится в сообщении.

II Международный Тихоокеанский театральный фестиваль проходил во Владивостоке с 21 сентября по 7 октября. Участие в фестивале приняли коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, Кубы и Южно-Африканской Республики.

Международный Тихоокеанский театральный фестиваль является частью госпрограммы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, инициированной Театром наций во главе с Евгением Мироновым. Подготовку программы и проведение фестиваля Минкультуры России доверило Международному театральному фестивалю имени А. П. Чехова. Автором концепции творческой программы Тихоокеанского фестиваля являлся театральный деятель Валерий Шадрин. В этом году фестиваль был посвящен его памяти.