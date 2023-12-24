Умер актер Алексей Черных

Ему было 43 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Актер театра и кино Алексей Черных умер в возрасте 43 лет от инфаркта, сообщает сайт московского театра Et Cetera.

"Алексею Черных было всего 43 года. Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор. <...> Он умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Леша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку", - говорится в сообщении.

Худрук театра народный артист РСФСР Александр Калягин назвал Черных одним из самых талантливых артистов. "Я возлагал на него большие надежды. Когда он недавно появился на прощании с Татьяной Владимировой, я подумал, а вдруг мы сумеем его вернуть в театр. Но случилась эта трагедия. Страшная, несправедливая, чудовищная. Леша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль. Светлая ему память. Мои самые искренние соболезнования его родным и близким", - приводятся его слова в сообщении.

"Он был необыкновенно талантливым артистом и человеком сложной душевной жизни. Его внутренний мир был огромным, в нем была мудрость, не свойственная его поколению. Очень больно, нестерпимо больно. Алексей Черных останется в нашей памяти навсегда", - говорится в сообщении театра.

Черных родился 26 апреля 1980 года. Актер играл с Татьяной Владимировой в спектакле "Морфий", снимался в сериале "Ищейка".