Российские соотечественники из Франции и Швейцарии провели фестиваль родной культуры

В празднике приняли участие самодеятельные танцевальные коллективы из Женевы и Лозанны "Романо арт" и "Малахит", а также хор "Споем вместе" и другие артисты

ЖЕНЕВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Песни на русском языке и музыкальные композиции на балалайке, гуслях и баяне прозвучали в городе Орнэ во Франции. Новогодний фестиваль родной культуры "Нам не страшны морозы", в программе которого были детский спектакль, русские и цыганские танцы, выступления вокалистов и мастер-класс рисунка и живописи, организовали российские соотечественники из Швейцарии и соседних районов Франции.

В музыкальном празднике приняли участие самодеятельные танцевальные коллективы из Женевы и Лозанны "Романо арт" и "Малахит", хор "Споем вместе", музыкальная группа "Настройка", а также сольные артисты. Фестиваль в Орнэ стал смотром творческих сил соотечественников и их друзей - граждан Франции и Швейцарии, которые любят культуру народов России и других стран на постсоветском пространстве и стремятся познакомить с ее многообразием и богатством жителей Западной Европы. Встреча творческих коллективов в Орнэ, организованная ассоциациями Olympus Suisse и "Романо арт", дала возможность обменяться опытом и поделиться планами.

В беседе с корреспондентом ТАСС артисты рассказали о подвижниках первой волны послереволюционной эмиграции и их потомках, которые на протяжении многих десятилетий поддерживали традиции родной культуры за границей. Они говорили также, что в последние два года в Западной Европе стало заметно меньше выступлений артистов из России. В таких условиях возросла роль самодеятельных танцевальных и музыкальных коллективов как хранителей традиций родной культуры за рубежом. В основном они работают на энтузиазме и практически все нуждаются в спонсорской поддержке, заметно ослабшей.

Духовные ценности

"Такие фестивали очень нужны. Это особенно важно для детей, чтобы можно было передать им нашу культуру", - рассказала ТАСС автор сценария фестиваля, художественный руководитель танцевальной группы "Романо арт" и его детской части "Ромашка арт" Ольга Скворцова. Программа была составлена таким образом, чтобы танцы чередовались с песнями и инструментальными произведениями. Особое внимание было уделено детям. Помимо спектакля с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и клоунами, для них предусмотрели мастер-класс рисунка и живописи, который провел художник Антон Штутц. "Важно, что дети во время таких мероприятий впитывают духовные ценности нашей культуры и знакомятся с жизненными устоями, формировавшимися на протяжении веков", - отметила Скворцова, добавив, что в нынешней ситуации "важно организовывать такие праздники", позволяющие "не терять свою идентичность", поскольку дети "должны видеть доброту, позитивную энергию, ощущать радость".

В составе танцевальной группы "Романо арт", отметившей в этом году 10-летие, выступают 10 участниц. Зрители в Орнэ приветствовали их овацией. Особенно выделялись цыганские танцы и сольный номер Скворцовой, представившей художественную казачью фланкировку.

В творческих коллективах "Настройка" и "Споем вместе" участвуют не только выходцы из бывших советских республик, но и граждане других государств, в том числе Франции и Швейцарии. "Настройка" существует уже более 40 лет. Ее артисты исполняют музыкальные произведения на старинных инструментах, включая гусли и рожки. Коллектив был основан потомками русских эмигрантов. Интернациональный хор "Споем вместе" возглавляет внучка эмигрантов первой волны Елизавета Голованова. Она сообщила, что в хоре поют швейцарцы, французы, итальянцы, русские, украинцы. Репертуар - русский, украинский, удмуртский, а также связанный с другими народами. "Бабушка и ее братья покинули родину в 1920 году, [ушли] на корабле из Севастополя. Дед остался, защищал отступление белой армии", - рассказала Голованова. В эмиграции семья сохраняла русскую культуру, ее ценности и традиции. На фестивале хор спел, в частности, романсы "Дорогой длинною" и "Ямщик, не гони лошадей". "Эти песни часто исполняли эмигранты, - добавила собеседница агентства. - Стараемся поддерживать культуру и нести своим творчеством мир". "Споем вместе" существует 12 лет, в нем 18 участников.

Группа "Малахит" из Лозанны представила в Орнэ русские и цыганские танцы. "Танцуют любители, но подход к подготовке - профессиональный, строгий и требовательный, - рассказала ТАСС хореограф Людмила Дютруэль. - Это видно. Они танцуют с шикарными улыбками, четко. Все костюмы у нас идут под заказ, под определенный танец, все четко - по регионам, тематике, стилю". "Планы? Продолжать дальше расти в творческом и профессиональном плане и дарить зрителям улыбки, счастье, радость", - резюмировала Дютруэль.

Певица из Белоруссии Наталья Чернецкая исполнила в Орнэ несколько песен, в том числе популярную "Лесной олень". Она сообщила ТАСС, что считает фестиваль родной культуры значимым событием. "Мы хотели бы чувствовать, что мы у себя дома, чтобы нас это грело, баюкало, успокаивало даже, чтобы мы не потерялись, - поделилась она своими мыслями. - Мы все общаемся на одном языке, мы друг для друга как одна большая семья".

О концерте в Швейцарии

Помимо фестиваля в Орнэ, примечательным событием в культурной жизни русскоязычной общины Швейцарии стал новогодний концерт, организованный 22 декабря в Толошне близ Лозанны танцевальной группой "Ивушка". Артисты представили номера "Подмосковные вечера", "Синий сарафан" и танец-шутку "Школа бальных танцев". Концерт отличался также выступлением народной артистки и посла культуры Удмуртской Республики Надежды Уткиной, исполнившей популярные песни "Кабы не было зимы", "Три белых коня" и другие произведения. Она рассказала: "Такие встречи объединяют людей постсоветского пространства. Мы близки по духу. Хотя картина мозаичная и все со своим гимном, флагом, блюдами кухни, песнями, танцами, но все это складывается в одну картину, которая и есть стержень, платформа". Собравшись вместе, артисты "создают единый рисунок, ковер, узор". "Считаю, что мы сейчас находимся в таком сотворчестве и соткачестве", - отметила она.

"Ивушка" была основана в 2009 году ассоциацией "Русский Леман" при поддержке почетного консульства России в кантоне Во (Лозанна). Как сообщила ТАСС одна из ее создательниц Людмила Бовар, ощущение того, что русской культуры не хватает, возникло у нее по прошествии нескольких лет проживания в Швейцарии. "У нас глубокая и многообразная культура, дающая нам много тепла, мы все делаем от сердца", - подчеркнула она.