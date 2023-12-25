Координационный совет по объединению глав концертных организаций создадут в Минкультуры

Глава ведомства Ольга Любимова сообщила, что он объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов, будет создан в Минкультуры.

"В министерстве культуры создается координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций, творческих вузов. Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что министерство может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность. Как помочь в реализации новых проектов для наших училищ, детских школ искусств, филармоний, консерваторий", - написала министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.