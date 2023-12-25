Снявшийся в российском сериале "Черные кошки" актер Колесник погиб, сражаясь за ВСУ

Мужчина погиб 23 декабря, выполняя боевое задание, сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Украинский актер Богдан Колесник, вступивший в ряды вооруженных сил страны, погиб в зоне боевых действий. Об этом в воскресенье сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.

"23 декабря на фронте, выполняя боевое задание, погиб талантливый украинский актер Богдан Колесник", - говорится в сообщении на странице агентства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Согласно данным сервиса "Кинопоиск", Колесник снимался в российском сериале "Черные кошки", вышедшем на экраны в 2013 году.

В начале декабря сообщалось о смерти принимавших участие в боевых действиях в рядах ВСУ актеров Василия Кухарского и Андрея Павленко, которые играли в российском сериале "Возвращение Мухтара" и украинском "Ментовские войны. Одесса".