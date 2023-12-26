Народный хор имени Пятницкого дал концерт в Марокко

В программу коллектива вошли русские народные песни, романсы и танцевальные номера

РАБАТ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В театре Мухаммеда V - на главной сцене Рабата - в понедельник вечером состоялся концерт Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, передает корреспондент ТАСС с места события.

Коллектив представил публике полуторачасовую программу, в которую вошли русские народные песни, романсы и танцевальные номера. Марокканцы и представители русскоязычной общины города услышали такие произведения, как "Великая Россия", "Русский мир", "Березы", "Конь", "Подмосковные вечера", "Катюша", "Возле речки, возле моста", "Родина моя", "Два голубя", "Степь", "Егорка" и другие.

"Для Русского дома в Рабате огромная честь впервые представлять марокканской публике один из старейших музыкальных коллективов России, история которого насчитывает более 110 лет. Очень рад, что благодаря поддержке Министерства культуры РФ, а также содействию Росконцерта и национального театра Мухаммеда V нам удалось организовать для марокканских зрителей и проживающих здесь наших соотечественников такой яркий и запоминающийся подарок накануне Нового года", - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры в Рабате (Русский дом) Александр Сень. По его оценке, "зрители получили истинное удовольствие от произведений народного творчества разных регионов России и современных российских деятелей культуры, по достоинству оценив высочайшее мастерство артистов хора".

Впечатления от концерта

"Публика в Рабате нас встретила очень хорошо. Мы постарались выстроить программу концерта таким образом, чтобы в нее входили как известные песни, ассоциируемые с Россией, так и самобытные колоритные композиции с присутствием ритмов. Мы знаем, что африканский фольклор и традиционная культура очень яркие и строятся на ритмах. Так что мы надеялись, что найдем отклик в сердцах зрителей, и, по-моему, все получилось, мы работали с удовольствием", - поделилась своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС хормейстер коллектива Анастасия Кузнецова.

Мультиинструменталист Сергей Касюхин остался доволен своим первым выступлением в Марокко. "Впечатления от концерта потрясающие. Мы взаимодействовали с залом, чувствовали его благожелательную энергетику. Мы стремились показать и классический репертуар нашего хора, и современные обработки, и фольклорные композиции, и авторские песни", - сказал музыкант.

Как сообщили в Росконцерте, в составе хора, основанного в 1910 году, выступают певцы, танцоры и музыканты из 30 регионов России. Среди них более 40 лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Коллектив награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медалью "Патриот России" и премией "Национальное достояние страны".

Вечером 26 декабря хор даст еще один концерт в Касабланке.