Американский прокатчик купил права на фильм "Хитровка. Знак четырех"

Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров отметил, что ситуация для продвижения российского кино за рубежом довольно сложная

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Права на показ нового фильма режиссера Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех", который вышел в прокат в России 18 мая 2023 года, купила американская прокатная компания. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

"Связи у нас, конечно, практически все прервались. Хотя американцы купили, между прочим, "Хитровку". Американская компания, из Калифорнии. Наверное, не для проката в кинотеатрах, а для интернета", - сказал он, не уточнив названия компании.

Шахназаров также отметил, что ситуация для продвижения российского кино за рубежом сегодня довольно сложная. "Как ни странно, в Штатах, там как-то политика, вроде, про одно, но в принципе можно и работать. А вот в странах Восточной Европы это абсолютно исключено", - добавил он.

В основу сценария фильма "Хитровка. Знак четырех" легло реальное историческое событие. В 1902 году Московский Художественный театр берется за постановку пьесы Максима Горького "На дне". Режиссеры и основатели МХТ Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский просят писателя и общественного деятеля Владимира Гиляровского, который хорошо знал московские трущобы Хитровки, провести труппе МХТ экскурсию в ночлежке. Уже по сюжету фильма после экскурсии Гиляровский решает отвести Станиславского через трущобы к загадочному индийцу, однако журналист и режиссер находят его убитым. Станиславский и Гиляровский начинают собственное расследование преступления. Сценарий детектива создан по мотивам произведений Гиляровского, но авторы также вдохновлялись творчеством Артура Конан Дойла.

Роль Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, а в образе Станиславского зрители увидят Константина Крюкова. Также в фильме снялись Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко.