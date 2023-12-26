В правительстве Украины не нашли деньги на популяризацию украинской литературы

Украинский институт книги при министерстве культуры сообщил, что правительство не возместило затраты как на выпуск украинских книг для библиотек в стране, так и на их перевод на иностранные языки для зарубежных издательств

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинский институт книги при министерстве культуры страны обратился к министерству финансов из-за нехватки средств на популяризацию украинской литературы. Об этом говорится в сообщении института в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Учреждение выразило "обеспокоенность по поводу ситуации, которая сложилась с оплатой проектов, выполненных украинскими и иностранными участниками по программам института, реализованным в 2023 году". По данным института, за проделанную работу власти должны перечислить учреждению 44,9 млн гривен (более $1,1 млн).

Как заявляют в учреждении, правительство не возместило затраты как на выпуск украинских книг для библиотек в стране, так и на их перевод на иностранные языки для зарубежных издательств. Так, средства не получили иностранные издатели, "вложившие в каждый проект собственные средства", проинформировали в пресс-службе. В институте считают, что сложившаяся ситуация может осложнить сотрудничество с издательствами за рубежом. "К тому же переводы с украинского все еще не пользуются достаточным спросом в разных странах, а отсутствие оплаты уже реализуемых проектов лишь усложнит позицию украинской книги в мире", - говорится в сообщении.