Эрмитаж открыл в Зимнем дворце новые залы китайского искусства

Экспозиция будет доступна посетителям с 27 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в Зимнем дворце новые залы обновленной экспозиции "Культура и искусство Китая", посвященные периоду XVII-XIХ веков. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Мы открываем несколько новых залов постоянной экспозиции Китая - о династии Цин, которая правила почти столько же, сколько династия Романовых. Так что мы увидим китайское искусство эпохи параллельной Романовым", - сказал Пиотровский.

Как отмечают представители Эрмитажа, искусство эпохи Цин (1644-1911) относится к периоду, когда патриархальное восточное общество столкнулось с бурно развивающимся западным миром, что привело к трансформации традиционной культуры. Эпоха Цин подарила миру невероятные достижения китайских искусств и ремесел.

На экспозиции, которая будет доступна посетителям с 27 декабря, показаны резные изделия из слоновой кости, дерева, произведения из бамбука, нефрита, бронзы. В эпоху Цин на высочайший уровень вышло производство фарфора с разнообразием формы, цвета и сюжетов росписи. Впервые на экспозиции будет представлена тарелка с парой фениксов на скале и стилизованной надписью "Бесконечное долголетие", созданная к празднованию 60-летия императора Канси. В числе особенных предметов обновленной галереи - большое блюдо периода Цяньлун с подглазурной кобальтовой росписью.

В новых залах представлена также китайская традиционная живопись. Особого внимания, по мнению авторов экспозиции, заслуживает вертикальный свиток с изображением трех даосских бессмертных, выполненный в свободном стиле сеи. Его автор Хуан Шэнь (1687-1772) принадлежал к плеяде "Восьми янчжоуских чудаков" - ярких мастеров XVIII века, которые эпатировали публику экспрессивной живописной манерой.