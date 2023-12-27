В Новосибирске покажут премьеру фильма о детях во время Великой Отечественной в 2024 году

Картина основана на книге "Кандаурские мальчишки" и рассказывает о жизни трех друзей в сибирской деревне, которые ищут возможность помочь семье

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Исторический фильм о жизни детей в сибирской деревне во время Великой Отечественной войны "Суворовец 1944" сняли в Новосибирске. Его премьера планируется в 2024 году, сообщил в пресс-центре ТАСС главный специалист управления профессионального искусства, культурного наследия и образования министерства культуры региона Юрий Яшкин.

"Фильм "Суворовец 1944" повествует о судьбе детей, которые во время войны оказались на территории Сибири и находятся в небольшой сибирской деревне. И вот этот быт на фоне войны на самом деле очень интересен. То поколение, к которому относятся наши бабушки и прабабушки, помнит все эти моменты, связанные с голодом и холодом, который они ощущали во время войны, и ту незыблемую веру в победу, которую пронесло это поколение, и бережное отношение к своим землякам, родным и близким", - сказал Яшкин, добавив, что выход картины запланирован в январе.

Он уточнил, что созданием фильма занималась студия игрового кино "Краски". Картина основана на книге "Кандаурские мальчишки". Фильм рассказывает о жизни трех друзей в сибирской деревне, которые ищут возможность помочь семье во время войны и становятся пастухами отары овец - так ребята взрослеют и учатся нести ответственность. Как сообщалось ранее, фильм планируется представить в кинотеатрах Новосибирской области, кроме того, у проекта есть московский партнер, который намерен взять на себя задачи по осуществлению проката по стране.

О поддержке кинематографа

Яшкин добавил, что власти Новосибирской области планируют в течение 2024 года разработать механизмы для государственной поддержки в сфере кинематографии. "Будут разработаны в следующем году механизмы и направления поддержки совместно с советом по кино, который у нас будет создан в начале года. Мы определим те наиболее интересные направления деятельности и те формы, которые были бы удобны производителям, кинопрокатчикам", - сказал он.

Яшкин уточнил, что сейчас в регионе действует грантовая поддержка кинематографа как для тех, кто создает кино, так и для тех, кто занимается популяризацией и прокатом кино. "Здесь для нас в первую очередь важно то, насколько большую аудиторию охватывает проект, насколько привлекает подрастающее поколение", - пояснил он.