"Холоп 2", "Бременские музыканты" и итальянская сказка: что смотреть на зимних праздниках

Новый год начнется сразу с нескольких громких премьер. В кинотеатрах покажут продолжение "Холопа" от Клима Шипенко, "перезагруженных" Алексеем Нужным "Бременских музыкантов" и мистическую "Химеру" Аличе Рорвахер, получившую приз на Каннском фестивале. На стримингах тоже довольно много интересного: Даниил Воробьев сыграл сразу восемь ролей в одном сериале, а Сергей Бурунов и Никита Кологривый в компании бывших полицейских и журналистов снялись в документальном фильме по мотивам "Слова пацана". Рассказываем об этих и других проектах подробнее.

"Бременские музыканты"

В кинотеатрах с 1 января

Кадр со съемок фильма "Бременские музыканты" © Централ Партнершип

В последнее время российские режиссеры увлеклись переосмыслением сказок: осенью Александр Войтинский выпустил "По щучьему велению", сейчас в производстве находятся "Волшебник Изумрудного города" Игоря Волошина и "Летучий корабль" Ильи Учителя. Алексей Нужный снял комедию в стиле фэнтези по мотивам "Бременских музыкантов". Экранизированная им история по сюжету близка к советскому мультфильму, но появились и новые линии: например, зрители узнают, каким было детство Трубадура (Тихон Жизневский) и как он познакомился с бродячими животными-музыкантами, образы которых в фильме стали еще более антропоморфными. Принцесса (Валентина Ляпина) снова сбежит из дворца, сыщик (Константин Хабенский) будет плести интриги, разбойники во главе с Атаманшей (Мария Аронова) проворачивать преступные схемы, а главный герой постарается со всем этим разобраться. Также в картине снялись Сергей Бурунов (Король) и Юлия Пересильд (мама Трубадура). Пса, осла, петуха и кошку сыграли Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов и Ирина Горбачева.

"Холоп-2"

В кинотеатрах с 1 января

Кадр со съемок фильма "Холоп 2" © Централ Партнершип

В 2020-м "Холоп" стал самым кассовым фильмом в истории российского кино (год назад этот рекорд побил "Чебурашка"), поэтому продолжения комедии о том, как столичного мажора перевоспитывали необычными методами, ждали многие. Во второй части Гриша (Милош Бикович), который побывал в шкуре крепостного, осознал свои ошибки и образумился, стал человеком с обостренным чувством справедливости. Вот и мимо беспредела, который творит избалованная Катя (Аглая Тарасова), он пройти не смог. Теперь девушке придется подумать над своим поведением, погрузившись в воссозданный мир России начала XIX века: нашествие французов во главе с Наполеоном (Павел Деревянко) прилагается. Поучаствует в поучительном спектакле и сам Гриша. В ролях — Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Ольга Дибцева и другие.

"Великолепная пятерка"

В кинотеатрах с 28 декабря

Кадр из мультфильма "Великолепная пятерка" © ООО "Наше кино"

Режиссер Василий Ровенский, работавший над мультфильмами "Щелкунчик и волшебная флейта" (2022) и "Коты Эрмитажа" (2022), продолжает вести культурную линию. Героям "Великолепной пятерки", пяти собакам, придстоит спасти спектакль "Лебединое озеро". Из гримерной примы Большого театра Анастасии некто похитил драгоценную и исторически важную диадему, в которой балерина должна выступать. Ее собачка Марго находит хвостатых единомышленников и вместе с ними отправляется на поиски украшения. Среди актеров, которые озвучивали персонажей, Гарик Харламов, Павел Прилучный и Анна Старшенбаум.

"Новогодний ол инклюзив"

В кинотеатрах с 21 декабря

Комедия о том, как иногда под Новый год случаются чудеса, которые приносят не столько радость, сколько необходимость выкручиваться из непростых ситуаций. Две совершенно разные московские семьи готовятся отметить праздник за городом и прямо накануне торжества выясняют, что они по ошибке арендовали один и тот же дом. Отцы семей — давние знакомые: отношения между ними сложились не из лучших, а конфликт из-за ошибки в бронировании только накаляет их. В эту же ночь в окрестностях коттеджного поселка полиция ищет беглых преступников: семьи не решаются покинуть дом и вынужденно проводят время вместе. И пока отцы продолжают выяснять, кто здесь главный, неожиданно исчезают дети. Героям предстоит объединиться, чтобы найти их, обезвредить преступников и переосмыслить накопившиеся обиды. В фильме снялись Ян Цапник, Юлия Александрова, Олеся Судзиловская, Сергей Селин, Роман Попов и другие популярные актеры.

"Химера"

В кинотеатрах с 1 января

Кадр из фильма "Химера" © Кинопрокатная компания "Кино.Арт.Про"

Фильмы итальянского режиссера Аличе Рорвахер ("Счастливый Лазарь") неоднократно получали награды на престижных фестивалях: "Химера" претендовала на главный приз в Каннах и получила Премию французской ассоциации киноискусств. Действие этой неординарной мелодрамы в стиле магического реализма разворачивается в Италии 1980-х. Молодой архитектор Артур приезжает в городок, где живет семья его умершей жены Беньямины. Мужчина обладает необычным даром — он чувствует места, где под землей спрятаны древние и ценные артефакты. Знакомые кладоискатели Артура используют его суперспособность, чтобы сбывать предметы старины на подпольных аукционах, но самому архитектору сокровища не нужны: он пытается отыскать вход в загробный мир, чтобы вновь встретиться с Беньяминой.

Картина Рорвахер напоминает сновидение, она полна загадок и аллегорий — здесь и отсылки к древнегреческим мифам, и аллюзии на фильмы Федерико Феллини, и другие знакомые образы, очевидные и как бы спрятанные между строк.

"Конец эпохи пацанов"

В онлайн-кинотеатре Wink с 21 декабря

Документальный фильм с участием звезд нашумевшего проекта "Слово пацана" и настоящих свидетелей "казанского феномена", связанного с появлением огромного количества подростковых криминальных группировок в Татарстане 1970–1990-х годов. Сергей Бурунов, Никита Кологривый и другие участники сериала поделятся своими впечатлениями о съемках и погружении в "эпоху пацанов", а журналисты, бывшие сотрудники полиции и культурологи расскажут невыдуманные истории о том, как на самом деле жилось в то время.

"Недетское кино"

В онлайн-кинотеатре Wink с 1 января

Кадр из сериала "Недетское кино" © Пресс-служба Wink

Едва на Okko вышел заключительный эпизод комедийного "Волшебного участка", где среди персонажей были Горыныч, Кощей, Баба-яга и прочие герои русского фольклора, как на подходе еще один похожий по духу сериал. По сюжету школьники Даня (Кай Гетц) и Таисия (Диана Енакаева) случайно запускают в наш мир богатыря Даньслава, Кикимору, Лешего и других сказочных персонажей. Их появление не только меняет жизнь ребят, которые начинают снимать фестивальное кино с их участием и совершать подвиги, но и нарушает баланс во всем мире. В проекте снялись Александр Головин, Настасья Самбурская, Ольга Прокофьева, Юрий Чурсин, Никита Тарасов, Александра Ребенок и другие знаменитости.

"Осьминог"

В онлайн-кинотеатрах Premier и Okko с 28 декабря

Камерный триллер, премьера которого состоялась летом на фестивале российского кино "Выборг". Главный герой, Александр Симонов, один из лучших психологов в стране. Он решает провести экспериментальный курс "Как обрести счастье", в рамках которого терапия будет проводиться практически 24/7 в закрытом загородном особняке. Среди желающих поучаствовать доктор выбирает четырех женщин, столкнувшихся со сложными ситуациями, и приглашает их. Постепенно пациентки понимают, что больше всех в помощи нуждается сам Симонов. Фильм можно назвать бенефисом актера Даниила Воробьева ("Жить жизнь", "Кошка", "Черная весна"): он сыграл сразу восемь персонажей. Также в ролях — Сабина Ахмедова, Мария Миронова, Анфиса Черных и Наталья Рудова.

"Страсти по Матвею"

В онлайн-кинотеатре Okko с 28 декабря

Матвей (Денис Власенко) — молодой и преданный своему делу алтарник, многие его предки служили в церкви, и он тоже мечтает стать священником. Однажды юноша получает шанс стать настоятелем храма, но прежде ему необходимо жениться. Матвей начинает искать невесту в православных сообществах, но внезапно встречает эпатажную и дерзкую художницу Агату (Валери Зоидова), которая хоть и расписывает стены храма, на роль матушки совершенно не подходит. Тем не менее Матвей пытается узнать девушку получше, постепенно привыкает к ней, помогает выбраться из неприятностей и понимает, что у них есть гораздо больше общего, чем кажется. Герою предстоит сделать сложный выбор между любовью и долгом, к которому его готовила судьба. Примечательно, что режиссер картины Сергей Ильин в юности сам был алтарником, а актер Денис Власенко, готовясь к роли, прошел курсы звонарей и посещал службы в храме.

Дарья Шаталова