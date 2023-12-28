Комедийный сериал "Волшебный участок" продлили на второй сезон

Режиссером-постановщиком сериала стал Степан Гордеев, ранее работавший над детективным триллером "Перевал Дятлова"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko объявил о подготовке к съемкам второго сезона сказочного комедийного сериала "Волшебный участок". Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"28 декабря в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера финального эпизода первого сезона сказочного комедийного детектива "Волшебный участок". Аудитория онлайн-кинотеатра встретила проект с такой любовью, что в день выхода финального эпизода Okko объявляет о начале подготовки к съемкам второго сезона", - говорится в сообщении.

В "Волшебном участке" рассказана история бывшего полицейского, который узнает о смертельной болезни своей сестры. Девушка не хочет, чтобы после ее смерти дочь отдали в детский дом, поэтому просит брата стать опекуном для восьмилетней девочки. Главный герой, которого сыграл Николай Наумов, делает все, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок, где борется со сказочными преступниками, в числе которых Змей Горыныч, Баба-яга и другие.

Режиссером-постановщиком сериала стал Степан Гордеев, ранее работавший над детективным триллером "Перевал Дятлова". "Сделать масштабную, красочную киносказку непросто: настоящим вызовом для меня было большое количество компьютерной графики. Но я рад, что сумел выстоять все эти сложности, и надеюсь, что в новом сезоне за приключениями главного героя в исполнении Коли Наумова будет следить еще больше зрителей", - привели в пресс-службе слова режиссера.

В первом сезоне сериала снимались Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич, Павел Деревянко, Мария Ахметзянова, Лев Зулькарнаев, Ольга Медынич, Никита Кологривый, Сергей Чихачев, Ева Смирнова и другие.

Одним из главных персонажей сериала режиссер ранее называл сам полицейский участок. Его прототипом стала московская штаб-квартира информационного агентства ТАСС - здание с окнами-экранами, расположенное на Тверском бульваре.