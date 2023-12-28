В Калининграде представили туристический маршрут "Философская тропа Канта"

Его протяженность около 7 км

КАЛИНИНГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Музей-заповедник "Мирового океана" (ММО) в Калининграде представил новый туристический маршрут "Философская тропа Канта Sapere aude!". Событие приурочили к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщила пресс-служба музея.

"28 декабря 2023 года музей-заповедник "Музей Мирового океана" торжественно презентовал новый маршрут "Философская тропа Канта. Sapere aude! (с лат. - дерзай мыслить - прим. ТАСС). <…> Протяженность маршрута - около 7 км. Каждый может проследовать по нему самостоятельно, считывая специальные QR-коды с аудио- и текстовым сопровождением", - говорится в сообщении.

Маршрут начинается от "скамьи Канта" на набережной исторического флота на территории ММО, проходит по территории музея к строящемуся музейному корпусу "Планета Океан", зданию бывшей Янтарной мануфактуры и завершается во Фридрихсбурских воротах в Калининграде. Прокладывая его, сотрудники музея пользовались данными о том, где проходили прогулки Иммануила Канта, жившего в Кенигсберге (ныне Калининград), какие знаковые места связаны с его именем и биографией. "Мы задумали воссоздать маршрут знаменитой философской тропы Канта еще в 2014 году, за десять лет до грядущего юбилея. Так случилось, что сейчас на этом пути находятся музеи - Музей Мирового океана, Кафедральный собор, другие музеи, и это место является центральным местом, сердцем нашего города. <…> Открывая маршрут, сегодня Музей Мирового океана прокладывает путь из 2023 Года педагога и наставника, в год 2024, Год семьи и год 300-летия Канта", - отметила генеральный директор Музея-заповедника "Музей Мирового океана" Светлана Сивкова.

К 300-летию со дня рождения Иммануила Канта ММО также готовит уникальную книгу - тематический сборник глав "Физической географии" Канта на русском языке. Верстка первого русского издания книги будет особенной: читатель сможет увидеть и оригинальный текст лекций на немецком языке, и русский перевод с иллюстрациями, выполненными художником музея Евгением Машковским. Книга появится на свет благодаря гранту ООО "Лукойл-КМН" в рамках XVI Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл" на территории Калининградской области. Открытие маршрута "Философская тропа Канта. Sapere aude!" Музея Мирового океана и издание "Физической географии" Канта, которое также готовит музей, входит в план мероприятий по празднованию 300-летия со дня рождения философа, утвержденный оргкомитетом юбилея под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Год 300-летия философа

В год 300-летия Канта в регионе пройдет ряд мероприятий, приуроченных к этому событию. В частности, с 22 по 24 апреля 2024 года в Калининграде состоится Международный Кантовский конгресс, который объединит ученых из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, Турции и других дружественных государств. Запланированы Международный конкурс студенческих работ, Международная летняя школа для исследователей, молодых ученых и студентов, а также Международная олимпиада по философии, где ожидается не менее тысячи участников. Особое место в числе мероприятий занимает создание и установка памятника "Три критики Иммануила Канта" в честь интеллектуального наследия философа, в 2024 году запланировано его торжественное открытие.

Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге. Учился в университете Альбертина, являлся его профессором и почти никогда не покидал город. Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов "Критика чистого разума", "Критика практического разума", "Критика способности суждения" и других. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге.