В Бенине открылся фестиваль российских фильмов

В программе киносмотра, в частности, заявлены мультсериал "Маша и Медведь", советский фильм "Неуловимые мстители" и боевик "22 минуты"

ХАРАРЕ, 29 декабря. /ТАСС/. Фестиваль российских фильмов открылся в городе Котону в Бенине. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Бенине Владимир Сернов.

"Картины отечественного кинематографа привлекли внимание руководства МИД этой западноафриканской страны, представителей деловых кругов, деятелей науки и культуры, выпускников советских и российских вузов, соотечественников, - сказал дипломат. - Живой интерес публики вызвал открывший показ фильм "Ледокол" Николая Хомерики (2016)".

В программе фестиваля также демонстрация мультсериала "Маша и Медведь", советского приключенческого фильма "Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна (1966) и российского боевика "22 минуты" Василия Серикова (2014).

Фестиваль продлится два дня. Его гости смогут не только оценить советский и российский кинематограф, но и принять участие в чаепитии, а также попробовать традиционные блюда русской кухни.