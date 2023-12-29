Бывший солист "Геликон-оперы" заявил, что готов обучать певцов Херсонщины

Сергей Москальков также отметил, что на этой земле уже родилось немало талантливых певцов

ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. Оперный певец, бывший солист московского музыкального театра "Геликон-опера" Сергей Москальков, прибывший в Херсонскую область с культурной и гуманитарной миссией, сообщил о готовности приезжать в регион для обучения певцов.

"Сегодня я уже пообщался с руководителем управления культуры по поводу филармонии, здесь же есть филармония, поэтому с удовольствием буду сотрудничать. Я с удовольствием готов приезжать и заниматься с певцами", - сказал он журналистам, отметив, что на этой земле уже родилось немало талантливых певцов.

Певец впервые побывал в Херсонской области. Во время своей поездки он провел творческие вечера в школах искусств и обсудил дальнейшие шаги по поддержке области со стороны творческой элиты страны. "Я знаю, что будет создаваться камерный оркестр, с ними можно исполнять те же итальянские арии. Когда есть оркестр, уже больше возможностей", - подчеркнул он.

Москальков - оперный певец с более чем 25-летним творческим стажем. Он окончил ГИТИС, еще два года учился в Центре оперного пения Галины Вишневской, проходил стажировку в московском театре "Новая опера" под руководством Народного артиста РСФСР, выдающегося дирижера Евгения Колобова. В разное время стажировался у таких выдающихся мастеров оперной сцены, как Бернд Вайкль, Ренато Брузон.

Преподавал в Московском государственном Театре Луны, был одним из руководителей театра "Русская опера", являлся солистом московского музыкального театра "Геликон-опера", приглашенным солистом Казанского академического оперного театра им. Джалиля, Большого театра России, Большого театра Белоруссии. Москальков известен и как преподаватель. Среди его учеников есть солисты Мариинского театра, Римской оперы. Сейчас основную часть времени певец уделяет общественной деятельности. Регулярно ездит на Донбасс с концертами и гуманитарными миссиями.