Фильм "Майор Гром: игра" выйдет в кинотеатрах 23 мая 2024 года

После кинотеатрального проката картина станет доступна в "Кинопоиске"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Фильм "Майор Гром: игра" - продолжение экранизации серии комиксов издательства Bubble о майоре петербургской полиции Игоре Громе - выйдет в прокат 23 мая 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

"Майор Гром: игра" выйдет 23 мая и станет главным летним блокбастером в российском прокате. Тизер с датой премьеры зрители кинотеатров увидят уже на новогодних каникулах", - сказали в пресс-службе.

После кинотеатрального проката новая часть о майоре Громе выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

Режиссером картины "Майор Гром: игра" стал Олег Трофим, работавший как над фильмом "Майор Гром: чумной доктор", так и над его приквелом "Гром: трудное детство". Главные роли в продолжении исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Сергей Горошко. Также в третьей части появятся новые герои в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина.

Сюжет "Игры" разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. Санкт-Петербург оправился от потрясений, Разумовский оказался в психиатрической лечебнице, а Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе. Идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой - жизни обычных людей.

О "Майоре Громе"

Сценарий первого фильма - "Майор Гром: чумной доктор" - создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года, в том же году она заняла 20-ю строчку в рейтинге самых просматриваемых на стриминговом сервисе Netflix. В 2023 году в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с чумным доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя.