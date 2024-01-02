Шведская академия рассекретила архивы о присуждении Нобелевской премии Патрику Уайту

Его главными конкурентами на получение премии по литературе в 1973 году были Сол Беллоу, Энтони Бёрджесс, Уильям Голдинг и Эудженио Монтале

СТОКГОЛЬМ, 2 января. /ТАСС/. Главными конкурентами австралийского писателя Патрика Уайта (1912-1990) на получение Нобелевской премии в области литературы в 1973 году были американский прозаик Сол Беллоу, английские писатели Энтони Бёрджесс и Уильям Голдинг (лауреат премии 1983 года), а также итальянский поэт Эудженио Монтале (лауреат премии 1975 года). Об этом свидетельствуют обнародованные Шведской академией архивные документы, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

Списки номинантов держатся в секрете 50 лет. Среди 100 имен в обнародованном в начале нового года перечне много известных литераторов: бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, итальянский писатель Альберто Моравиа (выдвигался до этого 16 раз), английский романист Грэм Грин, немецкий писатель Гюнтер Грасс, американский драматург Артур Миллер, шведский литератор Харри Мартинсон, англо-американский поэт и драматург Уистен Хью Оден. 18 литераторов были отобраны впервые. Жоржи Амаду выдвигался на премию восемь раз, кандидатура Хорхе Луиса Борхеса обсуждалась с 1962 года.

Патрик Уайт был удостоен Нобелевской премии по литературе 1973 года "за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк".

Выбор академии

В своем заявлении по поводу кандидатур лауреатов премии постоянный секретарь академии и председатель Нобелевского комитета тех лет Карл Рагнар Гиров пишет, что он отдает предпочтение Солу Беллоу перед Патриком Уайтом, отмечая в его творчестве "художественную зрелость и основательность, которые позволяют ему занять неоспоримо видное место в современной американской прозе". При этом Гиров говорит о слабости последнего романа Беллоу - "Планета мистера Самлера", изобилующего абстрактными рассуждениями, что, по мнению Гирова, не позволяет включить его в конечный список номинантов.

Эудженио Монтале в принципе достоин, по мнению Гирова, премии и ранее едва не получил ее. Однако, "полностью не отвергая мысль о присуждении ему Нобелевской премии, со своей стороны я бы предпочел какое-то другое из вышеозначенных имен".

"Из оставшихся двоих я ставлю Энтони Берджеса перед Вильямом Голдингом. Считаю обоих приемлемыми [кандидатами], но осенью не отдам свой голос ни одному из них", - пишет Гиров.

Набоков вновь в списке кандидатов

Архивные списки также свидетельствуют о том, что Владимир Набоков был в девятый раз выдвинут на Нобелевскую премию. Его кандидатура была предложена профессорами университетов в США, Нидерландах, Югославии, а также Нобелевским лауреатом по литературе 1970 года Александром Солженицыным.

Хотя эксперты в своих письмах отмечают, что Набоков "создал новую форму романа" и является "великим литератором, одним из последних мастеров литературного искусства нашего времени", Нобелевский комитет непоколебим в своем вердикте, вынесенном ранее. "Владимир Набоков: предложение было отклонено несколько раз, последний - в 1971 году", - говорится в документах из архива.

Среди бумаг - перевод на шведский язык письма Солженицына от 12 апреля 1972 года, выдвинувшего кандидатуру автора "Лолиты" на получение премии. В нем говорится, что Набоков - "это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, которое мы зовем гениальностью". "Он достиг вершин в тончайших психологических наблюдениях, в изощренной игре языка (двух выдающихся языков мира!), в блистательной композиции. Он совершенно своеобразен, узнается с одного абзаца - признак истинной яркости, неповторимости таланта", - отмечалось в письме.

Нобелевский лауреат также напоминает, что в литературе XX века предлагаемый им кандидат "занимает особое, высокое и несравнимое положение". Солженицын предлагает комитету поспешить с присуждением Набокову премии, "так как автору столько же лет, сколько и нашему веку". "Обиднее всего бывает осознать с опозданием непоправимость ошибки", - заключает он.

При этом в первой части письма Солженицын подчеркивает, что в предложении кандидатуры Набокова он не поддается "национальному эгоизму" и не прибегает к аргументу, что "русская литература представлена в нобелевских лауреатах непропорционально мало своему истинному мировому весу". Автор послания призывает Нобелевский комитет "не поддаться рутине "очередности" ни в национальном отношении, ни в лично-биографическом, ни в каком-либо ином".

Выдвижение кандидатур

Право предлагать кандидатуры на престижную награду имеют члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам из разных стран, чтобы они предложили кандидатов на Нобелевскую премию. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла выделить в этом списке сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить его до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы написать заключения и обсудить их кандидатуры осенью.