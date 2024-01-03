Умер российский кинокритик Петр Черняев

Ему было 70 лет

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский киновед, журналист, режиссер и сценарист Петр Черняев ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

"Да, Петра Черняева сегодня не стало", - подтвердили в пресс-службе.

Петр Аркадьевич Черняев известен как кинокритик, журналист и артист. В 90-е годы был главным редактором журнала "Кино-глаз". Публиковался в журналах "Советский экран", "Мнения", "Огонек", "Правда". Телезрителям он известен по сериалам "Глухарь", "Мент в законе", "Интерны" и другим.