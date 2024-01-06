Мариинка посвятит показ оперы "Руслан и Людмила" юбилею своего концертмейстера

Речь идет о заслуженной артистке России Ирине Соболевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Мариинский театр посвятит показ оперы "Руслан и Людмила" Михаила Глинки юбилею концертмейстера - заслуженной артистки России Ирины Соболевой. Спектакль в день ее рождения будет показан на Новой сцене, сообщили в пресс-службе театра.

"Ирина Соболева - концертмейстер Мариинского театра и художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра. В честь этой даты в Санкт-Петербурге и Владивостоке пройдут спектакли-посвящения: 6 января в Мариинском-2 прозвучит "Руслан и Людмила", а 19 января на Приморской сцене будет дана "Снегурочка". Оба спектакля готовила Ирина Юрьевна", - сказали в пресс-службе.

Уже более сорока лет Соболева работает в Мариинском театре. Она внесла большой вклад в постановки опер Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Джузеппе Верди, Дмитрия Шостаковича. При ее участии были осуществлены премьеры редких для России опер Бенджамина Бриттена, Леоша Яначека, Кароля Шимановского. В сотрудничестве с Родионом Щедриным она готовила мировые премьеры его опер "Левша" и "Рождественская сказка". Для подготовки спектаклей ее неоднократно приглашали в Великобританию, Францию, Италию, Финляндию, Германию, Южную Корею.

Соболева - лауреат Национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Концертмейстер", обладатель медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.