Музей КНР открыл в Пекине выставку художника Валерия Леднева

В церемонии принял участие посол РФ в Пекине Игорь Моргулов

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Национальный художественный музей Китая открыл выставку российского живописца Валерия Леднева "Многоликость мира". Об этом сообщило посольство России в КНР.

Как уточняется в Telegram-канале российской дипломатической миссии, в церемонии принял участие посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. На ней присутствовали заместители министра культуры и туризма Китая Ли Кунь и Лу Инчуань, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Моргулов напомнил, что недавно лидеры двух стран в новогодних поздравлениях друг другу объявили о проведении в 2024-м и 2025-м перекрестных годов культуры. Таким образом, выставка Леднева открыла масштабную программу соответствующих двусторонних мероприятий.

С экспозицией картин российского художника в китайской столице можно будет ознакомиться до 16 января. На выставке представлено порядка 100 работ указанного автора, в том числе портреты и пейзажи.

Леднев - член Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ. Среди его основных произведений - "Субботний вечер в Фатьянке" (1975), "Семья. Грибы" (1975), "Безоблачная пора" (1982), "Воссоздатели. Триптих" (1985), многочисленные портреты, в том числе Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.