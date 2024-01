"Оппенгеймер" получил премию "Золотой глобус" за лучший саундтрек

Фильм также получил премию как лучший драматический фильм

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Музыка Людвига Йоранссона из фильма "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023) была удостоена премии "Золотой глобус" как лучший саундтрек. Трансляцию в воскресенье вел телеканал CBS.

Американская певица Билли Айлиш была награждена "Золотым глобусом" за песню What Was I Made For? к фильму "Барби" (Barbie, 2023).

Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получила кинопремию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премий "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе.

Людвиг Йоранссон родился в 1984 году в городе Линчёпинге, расположенном в 200 км к югу от Стокгольма. Он окончил Королевскую музыкальную академию по специальности "джаз" в шведской столице, а возрасте 22 лет переехал в штат Калифорния, где продолжил образование в области музыки для кино в Университете Южной Калифорнии. Йоранссон написал музыку сериалов "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019 - настоящее время), "Сообщество" (Community, 2009 - 2015) и "Новенькая" (New Girl, 2011 - 2018), а также для таких фильмов, как "Оппенгеймер" и "Черная пантера" (Black Panther, 2018). В 2019 году композитор был удостоен премии "Оскар" за музыку к "Черной пантере". В сентябре 2020 года Йоранссон был награжден премией "Эмми" за саундтрек к сериалу "Мандалорец".