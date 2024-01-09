Директора Александринки Сергея Емельянова наградили орденом Республики Сербской

Церемония награждения вошла в программу открытия Дней Александринского театра в городе Баня-Лука

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов удостоен государственной награды Республики Сербской - Ордена Негоша II степени, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Александринки.

"Награду Сергею Емельянову в городе Баня-Лука вручил президент Республики Сербской Милорад Додик. Орден присужден "за большой труд по продвижению Национального театра Республики Сербской в Российской Федерации и за укрепление братских связей", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что церемония награждения вошла в программу открытия Дней Александринского театра в городе Баня-Лука.

Год назад Александринский театр впервые побывал с гастролями в столице республики, положив начало сотрудничеству театральных деятелей двух стран. Как сообщили в пресс-службе, Национальный театр Республики Сербской приглашен к участию в XV Международном театральном фестивале "Александринский", который пройдет в Санкт-Петербурге осенью 2024 года.