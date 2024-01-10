Ростовский театр драмы представит три премьеры до конца юбилейного сезона

Первой станет "Варшавская мелодия" по пьесе Леонида Зорина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Ростовский академический театр драмы им. Горького представит до конца 160-го сезона три премьерных спектакля, первый из них - "Варшавская мелодия" по пьесе Леонида Зорина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Наступивший год в Ростовском театре драмы планируется богатым на премьеры и события. По окончании новогодней кампании, с середины января, начнется активная подготовка к выпуску трех премьерных спектаклей. Первой премьерой 2024 года станет "Варшавская мелодия" по пьесе Леонида Зорина на Малой сцене театра. Театралам эта лирическая история знакома по знаменитой постановке 1967 года с легендарными Юлией Борисовой и Михаилом Ульяновым. Премьерный спектакль будет создан в рамках проекта "Моя несыгранная роль", который в 2021 году инициировал главный режиссер Ростовской драмы Геннадий Шапошников для поощрения творческих инициатив артистов театра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пьесу "Варшавская мелодия" предложил актер театра Вячеслав Огир. Артист уже приступил к репетициям. Премьера спектакля намечена на 14 и 15 февраля.

В январе начнется работа и над другими постановками. "Коллектив продолжит работу над спектаклем "Маскарад" Михаила Лермонтова, премьера которого запланирована на апрель 2024 года. Режиссером и хореографом спектакля выступит Сергей Захарин, впервые приглашенный в Театр Горького в 2022 году для постановки сказки "Волшебник Изумрудного города". Молодой постановщик сегодня является главным режиссером Саратовского ТЮЗа. Особенностью премьерной постановки станет акцент на хореографии. Удивительная пластика стихотворного строя лермонтовской драмы найдет выражение в пластике движений актеров", - рассказали в пресс-службе, отметив, что премьера состоится в год 210-летия со дня рождения Лермонтова.

Также до конца 160-го сезона планируется выпустить спектакль по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас". Это семейная лирическая история, добавили в пресс-службе. Над постановкой будет работать московский режиссер Родион Овчинников.