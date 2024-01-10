В Перми стартовала всероссийская программа "Большие гастроли"

Программу открыл спектакль "Сон смешного человека" Российского академического молодежного театра

ПЕРМЬ, 10 января. /ТАСС/. Всероссийская гастрольно-концертная программа Министерства культуры РФ "Большие гастроли" открылась в Перми гастролями Российского академического молодежного театра (РАМТ) на сцене Пермского Театра-Театра. Программу открыл спектакль "Сон смешного человека" режиссера Владимира Богатырева по рассказу Федора Достоевского, передает корреспондент ТАСС.

"Мы действительно открываем программу "Большие гастроли" этого года. Изначально программа подразумевала, что театры с большими спектаклями приезжают в регионы, когда это показывается не один раз. "Остров сокровищ" - основной спектакль, который мы привезли. Это один из самых больших спектаклей нашего репертуара. Моноспектакль "Сон смешного человека" открывает эти гастроли. Это маленький спектакль, но работа очень важная и серьезная. Еще один спектакль Дмитрия Крестьянкина - "Деревня и я" - тоже экспериментальный спектакль, он будет представлен на малой сцене. Всего мы сыграем 10 спектаклей, это полноценные гастроли в самом начале года, так мы еще никогда не делали", - рассказала на пресс-конференции директор РАМТа Софья Апфельбаум.

По словам режиссера спектакля "Сон смешного человека" Владимира Богатырева, он поставлен по небольшому рассказу Достоевского, в котором при этом откликаются все темы, затронутые писателем в больших произведениях - "Идиот", "Братья Карамазовы", "Бесы". "Такое впечатление, что в этом рассказе собраны глобальные и очень важные для Достоевского темы. Прочитав его, мы неожиданно открыли для себя его как-то заново. Определенный эксперимент здесь есть - перенести рассказ на сцену. Мне показалось, что он более жизнеутверждающий, здесь тоже хватает трагизма, но все же это желание разбудить в зрителе или в читателе не просто надежду, а те моменты, которые рождали бы в нас противостояние тому злу, которое существует", - отметил Богатырев. Эту постановку пермские зрители могут увидеть сегодня, а также 12 января.

С 11 по 14 января публике будет представлен большой спектакль РАМТа "Остров сокровищ" режиссера Александра Коручекова по роману Стивенсона. Как отметила директор гастролирующего в Перми театра Софья Апфельбаум, это технически сложный, но "очень привлекательный и зрелищный спектакль, с очень большими смыслами". "Это один из лучших спектаклей нашего театра для семейной аудитории. Я очень рада, что мы его привезли", - добавила Апфельбаум.

Также 13 и 14 января на малой сцене Театра-Театра РАМТ покажет документальный спектакль о жизни подростков на селе "Деревня и я", главные роли в котором исполнят Нелли Уварова и Сергей Печенкин. "Этот спектакль не только про деревенских детей, это в принципе про подростка и мир, про то, как подростки сегодня воспринимают мир, что их волнует", - рассказала директор РАМТа, отметив, что постановка родилась из реальных разговоров режиссера и драматурга с подростками в российских деревнях.

О программе "Большие гастроли"

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры РФ призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы - "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы - Россия" (гастроли национальных коллективов). Программа "Большие гастроли" начала реализовываться в 2014 году. Благодаря этой программе зрители знакомятся с лучшими постановками российских театров, а также с концертными программами выдающихся отечественных коллективов.