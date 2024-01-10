РЭМ в 2024 году покажет выставки о спорте, солнце и сказках Пушкина

Часть проектов будет приурочена к знаковым юбилейным датам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Российский этнографический музей в 2024 году представит посетителям выставки о культуре славянских и финно-угорских народов, о спорте и сказках Пушкина - к юбилею поэта. О планах музея ТАСС рассказала его директор Юлия Купина.

"В апреле, по весне, всем захочется солнца, и мы откроем выставку, посвященную солярной символике в культуре славянских и финно-угорских народов", - рассказала Купина. Экспозиция познакомит посетителей с бытовавшими в разное время представлениями человека о солнце, его значении, а также его интерпретации в культурах различных народов.

Часть проектов будет приурочена к знаковым юбилейным датам. К 225-летию со дня рождения Пушкина музей расскажет о предметном мире его сказок. "Мы покажем живьем те предметы, которые были героями сказок Пушкина, как они выглядели, как назывались и что за всем этим стоит", - отметила директор.

Летом откроется выставка к 250-летию вхождения Осетии в состав России. "Мы сделаем выставку, посвященную культуре осетин, но в центре внимания будет не только их традиционная культура, но и то, как она изучалась и исследовалась в России и именно в Санкт-Петербурге", - сказала директор.

К 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады музей расскажет о том, как сотрудники восстанавливали музей в послевоенные годы. Ко Дню Победы в Мраморном зале развернется выставка "Музейный полк" - музейный вариант акции "Бессмертный полк".

Спорт и дары моря

"Также мы активно займемся, как ни странно, спортом, - анонсировала Купина. - Мы смотрим на спорт как на систему традиций: культура болельщиков, сопереживания, награды - это все берет свои истоки в глубоких национальных традициях. Мы этот проект делаем при участии многих музеев из разных регионов - это и Бурятия, Дагестан, и Коми. Сейчас идет большая научная работа, чтобы показать спорт в ракурсе этнокультурного наследия народов России".

Еще один масштабный выставочный проект музея в 2024 году - "Под родным солнцем" - будет посвящен краеведу Ивану Абрамову, уроженцу Черниговской губернии, который всю жизнь занимался сбором коллекций по культуре великороссов, малороссов и белорусов. "Он их собирал с точным представлением о том, что это единый народ. И нам очень важно посмотреть на исторически подлинные материалы глазами этого человека. Мы хотим показать достоверные памятники и мнение людей, которые формировали этнографическую науку", - отметила Купина.

"Очень большая выставка, к которой мы с большим вниманием относимся, - это выставка, на которой мы посмотрим на возраст человека через одежду. Она так и будет называться - "По возрасту". Мы будем ее делать вместе с современными дизайнерами", - сообщила директор.

Музей представит и проекты в других городах и регионах страны. В Калининграде покажет янтарь, перламутр и кораллы. Выставка расскажет о том, "как дары моря трактовались, какая символика им приписывалась, как они использовались в культуре различных народов", отметила Купина. На Кузбассе в Кемерово будет развернут проект "Мужчина. Охотник. Воин", посвященный особенностям охотничьего и воинского быта народов, населяющих территорию от Восточной Европы до Дальнего Востока.

Российский этнографический музей обладает крупным этнографическим собранием, оно насчитывает около 500 тыс. единиц хранения. В 2022 году музей отметил 120-летие своего основания.