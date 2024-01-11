РНБ откроет выставку в честь 200-летия русского искусствоведа Владимира Стасова

Экспозиция будет доступна для посещения до конца января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет выставку "Пламенный истолкователь и поборник русского искусства", посвященную 200-летию со дня рождения музыкального и художественного критика, историка искусства и публициста Владимира Стасова (1824-1906). Он был и одним из самых знаменитых сотрудников Императорской публичной библиотеки, где проработал полвека, о чем шла речь на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"На выставке Владимир Стасов предстанет как крупнейшая величина в культурной жизни России второй половины ХlХ века. Мы обладаем массивом интереснейших материалов, в том числе рукописей, заметок, деловых бумаг Владимира Васильевича, и у нас появилась необходимость продемонстрировать его жизнь и творчество с помощью выставки и научной конференции", - сказал заместитель гендиректора РНБ Станислав Голубцов.

По его мнению, Стасов был и талантливым менеджером, разработавшим концепцию библиотечной выставки для показа фондов и оригинальных материалов. Он, говоря современным языком, был и увлеченным пиарщиком деятельности библиотеки. Именно Стасов первым обратил внимание на искусство фотографии и стал комплектовать фонды произведений выдающихся фотографов. Им основан отдел эстампов и фотографий, где будет развернута выставка.

Жизни и творчеству Стасова посвящены шесть разделов выставки - становление, музыка, изобразительное искусство, научная работа, библиотека, публицистика. Впервые его деятельность будет представлена сквозь призму редких документов из фондов РНБ. Это первая публикация Стасова в журнале "Отечественные записки" 1847 года, письма и рукописи из его личного архива с автографами многих знаменитых современников, прижизненные издания, семейные фотографии, рисунки, гравюры. Среди экспонатов - самый амбициозный издательский проект, осуществленный при участии Стасова, - библиофильский шедевр, одна из самых дорогих книг в истории русского книгоиздания "История и памятники византийской эмали" (1892).

Вокруг Стасова всегда собирался большой круг деятелей искусства. Он был первым наставником и другом, защитником и пропагандистом творчества "Могучей кучки" и передвижников. Кроме примеров стасовской полемики на страницах "Вестника Европы" (1885) на выставке можно ознакомиться с его перепиской с Мусоргским, Римским-Корсаковым, Бородиным, Чайковским, Рубинштейном, Васнецовым, Верещагиным, Репиным, Серовым, Суриковым, Третьяковым.

В этот день начнет работу научная конференция "Владимир Стасов и русская культура". В докладах будут рассмотрены разные аспекты деятельности энциклопедиста: "Стасов и восточные рукописи", "Стасов и автографы русских композиторов", "Стасов исследователь древнерусского певческого искусства".

Выставка продолжит работу до конца января. Затем будет доступна ее виртуальная версия на сайте РНБ.

Неизвестный труд Стасова

Юбилей искусствоведа и просветителя будет ознаменован изданием его последней книги "Иллюстрированного путеводителя по Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. 1906 год".

Как прокомментировали это издание в РНБ, путеводитель, составленный Владимиром Стасовым незадолго до его кончины, был подготовлен к публикации племянницей автора Еленой Стасовой, однако издание не состоялось в силу невыясненных обстоятельств. Этот труд, сохранившийся в фондах библиотеки, "представляет итоговое понимание замечательным деятелем культуры судьбы и значения крупнейшего российского хранилища произведений письменности и печати". Издание рассчитано на специалистов по отечественной истории и на широкий круг читателей.