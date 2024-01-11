"Мастер и Маргарита" стала самой продаваемой книгой русской классики в 2023 году

Второе место занял роман Федора Достоевского "Преступление и наказание"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" больше всего покупали среди произведений русской классики в бумажном формате в 2023 году. Второе место у "Преступления и наказания" Федора Достоевского, сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".

"По данным сети книжных магазинов "Читай-город", среди произведений русской классики первое место занимает "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. За 2023 год продано более 65 тыс. книг. Ранее этот же роман был отмечен в сети как лидер продаж среди больших книг, на которые читатели готовы потратить свободное время", - говорится в сообщении.

Второе место в рейтинге у романа Достоевского "Преступление и наказание", за год продано более 52 тыс. экземпляров. Следом идут другие произведения писателя - романы "Братья Карамазовы" и "Идиот". Замыкает пятерку самых продаваемых книг русских классиков роман-антиутопия Евгения Замятина "Мы". "Примечательно, что в топ-10 не вошел Пушкин. Единственное произведение автора в топе - "Капитанская дочка" - только на двадцать третьей позиции по итогам продаж 2023 года", - отметили представители "Читай-города".

Представители сети считают, что романы "Мастер и Маргарита" и "Преступление и наказание" останутся лидерами продаж в первом квартале 2024 года. Это связывают с предстоящими выходами одноименных экранизаций. 25 января в прокат выйдет фильм "Мастер и Маргарита" с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь, также в этом году ожидается выход сериала "Преступление и наказание" с Иваном Янковским в роли Родиона Раскольникова.

При этом самой популярной цифровой книгой стало "Преступление и наказание", добавили в "Читай-городе" со ссылкой на статистику книжного сервиса "Литрес".