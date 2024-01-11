В Дагестане дом-музей поэта Гамзата Цадасы посетили более 100 тыс. человек

Как уточнил глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев, в его фондах хранится более 1,8 тыс. экспонатов

МАХАЧКАЛА, 11 января. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек посетили дом-музей поэта Гамзата Цадасы в Хунзахском районе Дагестана в 2023 году. Это более чем в три раза превышает показатель 2022 года, сообщил ТАСС глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев.

"В 2023 году дом-музей народного поэта Гамзата Цадасы в селе Цада посетили более 100 тыс. человек, хотя в прошлом году было чуть более 30 тыс. Такой рост стал возможен и благодаря 100-летнему юбилею в 2023 году его сына поэта Расула Гамзатова. Гостей было много, приезжают со всех уголков страны и мира", - сказал собеседник агентства.

По его словам, удалось в рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова отремонтировать дом-музей поэта Цадасы. "В его фондах хранится свыше 1,8 тыс. экспонатов", - добавил Задиев.

Народный дом-музей Гамзата Цадасы был открыт в 1967 году, в 1971 году он получил статус государственного. Среди экспонатов значительную часть занимают фотографии, связанные с жизнью и творчеством поэта.

Расул Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его перу принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положили на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, его похоронили на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.