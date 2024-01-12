В Москве пройдет Рождественский фестиваль духовной музыки

Он продлится с 12 до 21 января 2024 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московский Синодальный хор под руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова в пятницу откроет XIV Московский Рождественский фестиваль духовной музыки, художественным руководителем которого является народный артист СССР Владимир Спиваков.

"XIV Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет <...> с 12 по 21 января 2024 года. <...> Откроет фестиваль Московский Синодальный хор под руководством Алексея Пузакова 12 января", - сообщили в пресс-службе Московского международного дома музыки (ММДМ), где пройдет фестиваль.

В программу открытия фестиваля включены православные сочинения, предназначенные для исполнения в церкви: от знаменного распева до музыки современных христианских композиторов. "Яркой музыкальной краской вечера станет звон колоколов в исполнении профессионального звонаря Владимира Дегтярева. Сочинения Иоганна Себастьяна Баха на органе Дома музыки исполнит [органист и композитор] Екатерина Мельникова", - добавили в ММДМ.

Фестиваль продолжится 17 января концертом хора Московского Сретенского монастыря под руководством дирижера Андрея Полторухина. Он исполнит песни военных лет, дореволюционные и советские романсы и вальсы в авторских хоровых аранжировках. Программу из сочинений XVI-XX веков представит органист Даниэль Зарецкий 18 января. Большой детский хор имени В.С. Попова под руководством дирижера Анатолия Кислякова исполнит мелодии народной артистки СССР Александры Пахмутовой и другие сочинения 20 января.

В завершение фестиваля 21 января состоится концерт с участием Спивакова. Вместе с Национальным филармоническим оркестром России маэстро представит программу, в которую вошли два реквиема - французского композитора Габриэля Форе и британского музыканта Карла Дженкинса. В концерте примут участие Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством дирижера Льва Конторовича, вокалист Виктор Скоробродов, солистка Большого театра Анна Аглатова и заслуженный артист России Василий Ладюк.