Московский Губернский театр отметит 10-летие

Зрителей ждут экскурсии, неформальные встречи и чаепития с артистами, мастер-классы от педагогов и режиссеров

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московский Губернский театр (МГТ) в честь 10-летнего юбилея распахнет двери для всех желающих и покажет свое закулисье. Вечером гостей ждет перформанс "Новая жизнь. Пролог", посвященный современному театру, сообщила пресс-служба МГТ.

"В свой юбилей мы решили открыть двери нашего театрального дома для всех желающих: зрителей ждут экскурсии, неформальные встречи и чаепития с артистами, мастер-классы от наших педагогов и режиссеров. Надо только успеть зарегистрироваться. <…> Сотрудников театра тоже ждет немало приятных неожиданностей и подарков, которые мы подготовили к юбилею. А к вечернему торжеству мы готовим театральный сюрприз, который покажем на большой сцене", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра, народного артиста РФ Сергея Безрукова.

Праздновать юбилей в театре начнут с самого утра, открыв двери для поклонников. С 10:00 до 14:00 [мск] гости смогут увидеть театр и его закулисье глазами творческих работников и пройти теми маршрутами в здании, по которым ежедневно ходят артисты, художники и режиссеры. Зрителям расскажут о закулисье и театральных профессиях, покажут самые тайные уголки театра, будут проходить мастер-классы по вокалу, озвучанию, хореографии и актерскому мастерству. В своих гримерных с гостями встретятся артисты МГТ, а в Оркестровом зале их будут ждать музыканты и дирижеры Губернаторского оркестра Московской области.

Попасть на мероприятия можно по предварительной регистрации. "А просто побродить по зрительскому фойе, выпить кофе в буфете и сделать памятные фото в арт-локациях с персонажами спектаклей сможет свободно любой желающий", - отметили в пресс-службе. В этот день отличившиеся сотрудники театра получат премии и награды. А вечером гостям представят перформанс "Новая жизнь. Пролог". Режиссером выступил Сергей Безруков.

О театре

Московский Губернский театр создан 10 лет назад путем слияния двух областных театров и официально начал свое существование 9 января 2014 года. За 10 сезонов в МГТ появилось более 50 новых спектаклей. Театр стал организатором различных фестивалей и лабораторий, в том числе Большого детского фестиваля, объехал с гастролями более 50 городов в России и за рубежом. Среди артистов труппы - Антон Хабаров, Ирина Безрукова, Анна Снаткина, Вера Шпак, Александр Андросов, Артем Губин, Антон Соколов. В спектаклях заняты также приглашенные артисты, например, Андрей Ильин и Антон Богданов. Частью творческого коллектива является Губернаторский оркестр Московской области.

Особое внимание коллектив уделяет созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. МГТ первым в России стал показывать спектакли в сопровождении тифлокомментария. Часть постановок адаптирована для людей с нарушениями слуха и ограничениями зрения.

Как отметил худрук, в репертуаре театра сегодня постановки самых разных жанров и форм - от классики до современной драматургии, есть музыкальные спектакли и постановки для детей. "И все же самое важное - о чем мы говорим со зрителем, который к нам приходит. Театр должен говорить современным языком о вечных смыслах. Губернский театр - это сочетание современности и классики. Театр, который не провоцирует, не эпатирует публику, а говорит на вечные темы, о том, что волнует всех", - сказал Безруков.