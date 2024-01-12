Новосибирские мастера восстановили три иконы XIX века из ЛНР

Речь идет об образах Успения Божией Матери, Покрова Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Реставраторы из Новосибирска по просьбе священнослужителей восстановили три иконы, датированные XIX веком и привезенные из Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду", которое курировало процесс доставки икон из зоны СВО.

"Реставрация икон заняла около трех месяцев. Работа была масштабная проведена. Полотна и сами доски икон привели в порядок. Теперь 20-30 лет эти иконы не потребуют восстановления", - приводит пресс-служба слова представителя партии Сергея Мажирина.

Все три иконы датированы XIX веком. Среди них - образ Успения Божией Матери, Покрова Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца. Иконы были заметно повреждены жуком-точильщиком, а также имели трещины и дефекты красочного слоя. "Образ Успения, размером примерно 80 на 120 см, выделяется тем, что вообще не имеет титл (надписей с указаниями имен изображенных святых). Образ Покрова - своей иконографией. Удивила реставраторов и икона святителя Николая. Ее золотистый металлический оклад сохранился так хорошо, что даже не потребовал восстановления", - отметили в пресс-службе, уточнив ТАСС, что самими работами занималась реставрационная мастерская из Новосибирска, а транспортировкой и логистическими расходами - представители партии.

Полностью реставрированные иконы перед отправкой заново освятил настоятель прихода в честь Всех Святых Новосибирской епархии РПЦ протоиерей Константин Работа. Святыни вместе с гуманитарным грузом и двумя автомобилями отправят в ЛНР.