Донецкий театр покажет премьеру спектакля "Шахтерская дочь" в Новочеркасске

Показ запланировал на 10 февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Донецкий республиканский академический молодежный театр (РАМТ, город Макеевка ДНР) впервые выступит с премьерным спектаклем "Шахтерская дочь" в городе Новочеркасске Ростовской области, показ запланирован на 10 февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор - художественный руководитель театра Владислав Слухаенко.

"Поэма Анны Ревякиной была написана в 2016 году о событиях 2014 года, которые у нас происходили, она достаточно известная. Материал выбирали долго, было желание поставить [спектакль] как раз о том, что у нас происходит, <…> этот материал нам понравился, показался наиболее честным. [Премьера пройдет] в Ростовской области, так как у нас до недавнего времени были запрещены показы, да и сейчас массовые мероприятия нежелательны из-за опасности обстрелов. <…> В Новочеркасском театре (Донской театр драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской - прим. ТАСС) мы уже были, когда проводились "Большие гастроли" в марте 2022 года. Это был для нас первый тур, и с тех пор у нас сложились хорошие взаимоотношения", - сказал Слухаенко.

По его словам, репетиции премьерного спектакля продолжаются на базе театра, расположенного в Макеевке. После премьеры гастрольная группа Донецкого академического молодежного театра отправится в Ставрополь, Невинномысск, Кропоткино и вернется в Ростовскую область, где представит постановку на сцене Ростовского академического молодежного театра. В общей сложности показ спектакля запланирован более чем в 20 городах РФ.

Спектакль создан по мотивам поэмы донецкой поэтессы Анны Ревякиной о событиях 2014 года в Донбассе при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Работу над постановкой ведет режиссер театра Максим Жданович.