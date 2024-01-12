В Екатеринбурге открылось "посольство" Пермской художественной галереи

Проект, рассчитанный на весь 2024 год, стартовал с выставки собраний полотен фламандского художника Якоба Йорданса

ТАСС, 12 января. Проект "Пермское посольство" Пермской художественной галереи и Екатеринбургского музея изобразительных искусств стартовал в центре "Эрмитаж-Урал" с выставки собраний полотен фламандского художника Якоба Йорданса. Об этом сообщает проектный офис "Пермь-300" в своем Telegram-канале.

"Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Пермская галерея дали старт совместному проекту "Пермское посольство". Он предполагает временное включение самых знаковых произведений русского и западноевропейского искусства из коллекции Пермской галереи в постоянные экспозиции ЕМИИ", - рассказали говористя в сообщении.

По данным организаторов выставки, гости центра "Эрмитаж-Урал" могут увидеть два полотна Якоба Йорданса из собрания Пермской государственной художественной галереи. Всего здесь представлены три работы великого фламандца, что является редкостью для любого музея: "Павел и Варнава в Листре" (около 1645, ПГХГ), "Пир короля" (начало 1660-х, ПГХГ), "Мелеагр и Аталанта" (1617-1620, ЕМИИ).

Это только анонсирующая часть проекта "Пермское посольство", рассчитанного на весь 2024 год. Основная часть откроется чуть позднее сразу в двух зданиях музея: центре "Эрмитаж-Урал" и главном здании ЕМИИ.

"Открытие "Пермского посольства" в Екатеринбурге - это знаменательное событие для двух соседних регионов. Этот совместный с ЕМИИ проект призван укрепить существующие между нашими музеями дипломатические отношения. Наша галерея безусловно доверяет Екатеринбургскому музею как одному из самых надежных, ярко и интересно проявивших себя партнеров, которые могут временно принять наши произведения", - рассказывает директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян.

О проекте "Пермское посольство"

Идея проекта "Пермское посольство" возникла в связи с подготовкой Пермской художественной галереи к переезду в новое здание, которое сейчас строится. Такое необычное межмузейное сотрудничество, по данным Пермской галереи, даст возможность сгенерировать качественно новые экспозиции западноевропейского (в Центре "Эрмитаж-Урал") и русского (в Главном здании ЕМИИ) искусства, представляющие в течение 2024 года лучшие произведения из двух крупнейших региональных музейных собраний.

В 2023 году Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Пермская государственная художественная галерея уже обменивались своими титульными коллекциями в рамках празднования 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга. Летом 2023 года в Екатеринбурге демонстрировалась выставка "Спасенные боги", впервые представившая екатеринбуржцам знаменитую пермскую деревянную скульптуру из фондов ПГХГ, а осенью в Перми было показано каслинское художественное литье из собрания ЕМИИ на выставке "Чугун. Уральская классика". Этой выставкой Пермская галерея завершила свою работу для зрителей в здании Спасо-Преображенского собора.