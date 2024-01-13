Дария Солодянкина из Коми победила в фестивале авторской песни "Покровский собор"

Вячеслав Ковалев из Санкт-Петербурга занял второе место, Алиса Сутормина и Феликс Давыдов из Московской области поделили третье место

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Исполнительница из Республики Коми Дария Солодянкина стала победителем IV Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни "Покровский собор". Битва за Гран-при фестиваля состоялась в стенах московского Гостиного двора, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль открыл его президент Михаил Хубутия, он зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина. "Авторская песня в нашей стране всегда была созвучна времени, пользовалась особой любовью слушателей разных поколений. И потому отрадно, что ваш фестиваль достойно продолжает замечательные традиции этого популярного музыкально-поэтического жанра, объединяет под своей эгидой большое число участников - как известных исполнителей, так и талантливую молодежь", - отметил глава государства в своем обращении.

В свою очередь художественный руководитель фестиваля Алексей Витаков поблагодарил участников конкурса "за глубину и мастерство, которые они продемонстрировали на сцене". По его словам, в этом году на участие в фестивале поступило более тысячи заявок не только из России, но и из Абхазии, Белоруссии, Германии, Казахстана, Сербии и Эстонии. "В результате мы выбрали 64 финалиста в конкурсе авторской песни. Жюри второго тура слушали и выбирали восьмерку финалистов. Сегодня они выступят перед вами, сойдутся в битве", - добавил Витаков. Он также зачитал приветственное письмо участникам мероприятия от Патриаршего совета по культуре.

На открытии фестиваля выступили народный артист РФ Юрий Назаров и первый замглавы думского комитета по культуре, народный артист РФ Дмитрий Певцов.

Затем гостей мероприятия ждала музыкальная битва участников за главные награды. Победителем фестиваля стала исполнительница из Республики Коми Дарья Солодянкина, Вячеслав Ковалев из Санкт-Петербурга занял второе место, Алиса Сутормина и Феликс Давыдов из Московской области поделили третье место. Лидером в номинации "Поэзия" был выбран Кирилл Козлов из Санкт-Петербурга. Все участники битвы за Гран-при фестиваля получили денежные призы и подарки от партнеров мероприятия. Оно завершилось выступлением российской рок-группы "Грассмейстер".