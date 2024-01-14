Фильм о жизни Майкла Джексона выйдет в 2025 году

Главную роль исполнит племянник певца Джаафар Джексон

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Биографический фильм о певце Майкле Джексоне выйдет в кинопрокат 18 апреля 2025 года. Об этом в четверг сообщил журнал Variety.

По информации издания, съемки киноленты "Майкл" (Michael) начнутся 22 января. Роль певца исполнит его племянник Джаафар Джексон.

Режиссером выступит Антуан Фукуа, снявший такие работы, как "Король Артур" (King Arthur, 2004), "Тренировочный день" (Training Day, 2001), "Стрелок" (Shooter, 2007), "Левша" (Southpaw, 2015) и серию фильмов "Великий уравнитель" (The Equalizer).