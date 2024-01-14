Умер актер Александр Захаренков

Ему было 38 лет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский актер и каскадер Александр Захаренков, сыгравший в фильме "Господа офицеры: Спасти императора" (2008) и более чем 20 других проектах, умер 12 января на 39-м году жизни. Соответствующая информация размещена на портале "Кино-театр.ру".

Причины смерти каскадера не указываются.

Среди работ, в которых участвовал Захаренков, числятся такие картины, как "Боец. Рождение легенды" (2008), "Котовский" (2009), "Фантом" (2012), "Одиссея сыщика Гурова (2012)", а также российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" (2019) и российско-сербская военная драма "Балканский рубеж" (2019).