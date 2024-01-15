В Петербурге отметят 120-летие со дня рождения хореографа Леонида Якобсона

На исторической сцене Мариинского театра покажут программу "Блестящий дивертисмент"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона покажет программу "Блестящий дивертисмент", посвященную 120-летию со дня рождения хореографа, чье имя присвоено труппе. Вечер пройдет на исторической сцене Мариинского театра, где работал Якобсон.

"Наш театр носит имя великого мастера и этим уже многое сказано, - сказал ТАСС художественный руководитель театра заслуженный артист России Андриан Фадеев. - В юбилейный вечер вошли многие произведения, которые мы восстановили за последние три года. Это очень знаковые миниатюры, в которых на сцену выходили великие балерины. В нашем спектакле примут участие звезды Мариинского театра Оксана Скорик, Виктория Терешкина и замечательный артист Роман Беляков".

В первом отделении будут показаны миниатюры из цикла "Классицизм-романтизм", во втором - полностью восстановленный цикл "Роден" и одноактные балеты "Свадебный кортеж" и "Блестящий дивертисмент".

Как сообщил Фадеев, "у нас на этот год намечено восстановление еще некоторых произведений Леонида Вениаминовича". В этой кропотливой работе молодым помогают ветераны Вера Соловьева и Николай Левицкий, которым довелось работать с Якобсоном и быть первыми исполнителями ряда его произведений.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Якобсон (1904-1975) - мастер хореографической миниатюры. Труппу "Хореографические миниатюры" (ныне Театр балета имени Леонида Якобсона) он возглавлял с 1969 года и до своей смерти. Начинал он как танцовщик в Кировском театре (ныне Мариинский), а потом около 30 лет работал здесь как балетмейстер. На этой сцене возобновлены его полнометражные балеты "Шурале" Фарида Яруллина и "Спартак" Арама Хачатуряна.