Ростовский молодежный театр в 2024 году представит более пяти премьер

В их числе постановка "Свадьба Кречинского", спектакли "Горе от ума", "Человек Ростовский", "И это все она", а также "Тот самый Мюнхгаузен" по пьесе Григория Горина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Ростовский академический молодежный театр (РАМТ) в 2024 году представит не менее пяти премьерных спектаклей, первый из них - "Свадьба Кречинского" по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Об этом ТАСС сообщила директор театра Карина Сердюченко.

"В 2024 году мы запланировали для себя очень большую работу, и первое полугодие посвящаем классике. Первый автор, произведение которого мы берем в работу, это Сухово-Кобылин. "Свадьбу Кречинского" ставит наш давно знакомый режиссер Дамир Салимзянов (главный режиссер глазовского драматического театра "Парафраз". - прим. ТАСС), который создал "Старушку на миллион" - спектакль-хит, полюбившийся нашим зрителям. Премьеру мы запланировали на конец марта", - сказала Сердюченко.

По ее словам, вторым спектаклем, премьера которого запланирована в текущем году, станет "Горе от ума". "Это всем известная классика, но Грибоедов будет "звучать" более современно, чем это принято. Учитывая, что ставить будет главный режиссер РАМТ Михаил Заец, спектакль не будет в чистом виде классическим, но от этого он скорее только выиграет. Это вечерний репертуарный спектакль, который будет интересен и подросткам, и вечерней публике. "Горе от ума" мы планируем выпустить в завершение 94-го театрального сезона, постановка также будет открывать юбилейный 95-й сезон", - добавила Сердюченко.

Кроме того, в текущем году планируется завершить работу над спектаклем под названием "Человек Ростовский". Этот проект был создан по итогам конкурса пьес, посвященных Ростову-на-Дону. Одним из авторов, вышедших в финал конкурса, стала драматург Ярослава Пулинович. Как ожидается, она и выступит режиссером-постановщиком спектакля, который откроет 95-й сезон на малой сцене театра в середине сентября.

Еще одним спектаклем, премьера которого состоится в конце сентября на малой сцене, станет "И это все она". Над его созданием будет работать молодой режиссер из Краснодара Елизавета Фоменко. "Этот проект родился из "Большого детского фестиваля", который проходил в Москве, наш театр принимал в нем участие. Мы показали спектакль "Пчела в голове", он вошел в номинанты на одну из премий. И в рамках этого фестиваля проходил режиссерский питчинг, где были представлены различные режиссерские презентации. И один из проектов - Елизаветы Фоменко, меня очень заинтересовал, мы договорились, что сделаем этот спектакль. Нас поддержали организаторы фестиваля и выделили грант на постановку", - рассказала директор РАМТ.

Знаковым проектом как для театра, так и для Ростова-на-Дону, уверена Сердюченко, в текущем году станет премьера "Тот самый Мюнхгаузен" по пьесе Григория Горина. Также в преддверии Нового года РАМТ представит три новогодних проекта, в том числе вечернее музыкальное ревю для зрителей всех возрастов.