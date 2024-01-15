ЛНР получила от ПФКИ гранты на около 740 млн рублей в 2023 году

Региональные учреждения культуры потратили грантовые средства на приобретение нового оборудования, музыкальных инструментов и спортинвентаря

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Почти 1 тыс. учреждений культуры Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2023 году получили гранты на порядка 740 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив - хороший способ привлечь дополнительные федеральные средства на развитие сферы культуры нашей республики. В 2023 году поддержку от ПФКИ на сумму около 740 млн рублей получили 956 учреждений культуры и спорта региона", - написал он.

Пасечник рассказал, что грантовые деньги учреждения культуры ЛНР потратили на приобретение нового оборудования, музыкальных инструментов и спортинвентаря, в части из них прошли ремонтные работы.