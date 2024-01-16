На форуме в Давосе наградили деятелей культуры за работу на благо общества

Премией "Кристалл" удостоили архитектора африканского происхождения Дьебедо Франсиса Кере, малайзийскую актрису Мишель Йео и американского музыканта Найла Роджера

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. 54-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе началось с состоявшейся вечером 15 января традиционной церемонии вручения премии "Кристалл" деятелям культуры, ведущим активную работу на благо общества. Ее удостоены в этом году немецкий архитектор африканского происхождения Дьебедо Франсис Кере, малайзийская актриса, продюсер и сценарист Мишель Йео и американский музыкант, продюсер и композитор Найл Роджер.

Выступившая на торжественной церемонии Хильде Шваб - супруга председателя ВЭФ Клауса Шваба - напомнила, что с 1995 года форум отмечает наградой "Кристалл" представителей мира культуры, которые "не только являются выдающимися артистами, но и участвуют в общественной или экологической деятельности". Когда культура сочетается с общественной деятельностью, она "трансформируется в динамичную силу, ломает преграды, наводит мосты и воспламеняет чувство общности", сказала Шваб.

ВЭФ отметил в этому году своей премией Франсиса Кере, родившегося в Буркина-Фасо и получившего образование в Берлине, за архитектурные проекты на родине, в которых традиционная техника и материалы сочетаются с современными методами строительства. В свою очередь Мишель Йео, являющаяся послом доброй воли Программы развития ООН, снискала известность своей деятельностью по распространению знаний о Целях устойчивого развития, а также как участница кампании за безопасность дорожного движения. Найл Роджерс удостоен награды за "выдающиеся усилия, направленные на то, чтобы мир стал более мирным, равноправным и инклюзивным".

Нынешнее заседание Давосского форума продлится до 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах.