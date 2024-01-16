В Красноярске впервые покажут более 20 редких работ художника Василия Сурикова

Выставка продлится до 17 марта

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Более 20 редких работ художника Василия Сурикова, среди которых есть один из самых ранних рисунков, впервые покажут в Красноярске. Об этом ТАСС сообщила куратор выставки Елена Болонкина.

"Сегодня в Красноярске открылась выставка "Неизвестный Суриков". На ней мы впервые покажем более 20 редких работ художника, которые хранились в фондах Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова. На выставке, например, представлен один из самых ранних рисунков художника. Это копия с гравюры В.Л. Боровиковского "Благовещение" (1866 год), которую Суриков создал в 18 лет. Также есть первый эскиз к неосуществленной картине "Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря". Это неосуществленное историческое полотно Сурикова, работу над которым он так и не успел закончить. Картина могла стать последней крупной работой мастера", - пояснила Болонкина.

Также в экспозиции будут представлены этюдные работы и наброски к историческим полотнам. "Например, будут показаны этюды к картине "Утро стрелецкой казни". Это редкие работы, которые мы ранее не выставляли", - пояснила куратор выставки.

Выставка пройдет в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова до 17 марта.

Василий Суриков (1848-1916) родился в Красноярске в казачьей семье. В юности писал иконы по заказам. Учился в Академии художеств в Петербурге, был академиком Императорской академии художеств, почетным членом Московского общества любителей художеств, членом Товарищества передвижных художественных выставок. Признан одним из великих мастеров русской живописи, крупнейшим представителем исторического жанра.