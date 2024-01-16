Тур по Алтаю проведут для кинематографистов в рамках кинофорума в Белокурихе

Форум пройдет с 31 января по 3 февраля

БАРНАУЛ, 16 января. /ТАСС/. Тур по Алтаю, презентацию киностудий Сибири, экспертную сессию "Большой Алтай", посвященную развитию копродукции с соседними странами - Казахстаном, Китаем и Монголией, проведут для кинематографистов в рамках кинофорума "Новый вектор", который пройдет в Белокурихе. Об этом ТАСС сообщили в дирекции форума.

"В рамках форума пройдут следующие мероприятия: форум региональных кинокомиссий Сибири с презентацией успешных практик Сибирского федерального округа (при поддержке Министерства культуры России); презентация киностудий Сибири; экспертная сессия "Большой Алтай", посвященная развитию копродукции с соседними странами - Казахстаном, Китаем, Монголией; локейшн-тур по Алтайскому краю", - сообщили агентству.

Форум пройдет с 31 января по 3 февраля в Белокурихе, в нем примут участие ведущие федеральные эксперты, представители органов власти, кинокомиссий и киностудий из Сибири. Всего мероприятия посетят более 100 человек. Гостям также будут представлены фильмы, снятые сибирскими авторами, и картины-победители Международного кинофестиваля "Дни короткометражного кино" 2023 года.

Как сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, тема очень актуальна для региона. За последние два года на региональном уровне приняли важнейшие решения для развития киноотрасли в крае.

"Уверена, что проведение кинофорума в Белокурихе даст возможность кинематографистам, в том числе нашим, алтайским, пообщаться, обменяться опытом и идеями, и будет способствовать реализации новых кинопроектов на территории Алтайского края", - цитируют Безрукову в дирекции форума.

О форуме

Организатор мероприятия - Фонд поддержки регионального кинематографа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Алтайского края. Партнеры проекта - Ассоциация продюсеров кино и ТВ, АНО "Кинокомиссия Республики Алтай". Впервые Форум регионального кино "Новый вектор" прошел 28 июня - 1 июля 2023 года в Калининграде и Светлогорске, в его работе приняли участие более 200 представителей отрасли, из них 50 экспертов из 40 регионов России, а также стран ближнего зарубежья, Венгрии, Ирана и Италии.