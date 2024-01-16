Солисты национального балета Китая впервые выступят на фестивале в Новосибирске

Выступление состоится 27 марта на сцене Новосибирского театра оперы и балета

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Солисты национального балета Китая вместе впервые выступят на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске вместе с артистами из Большого и Мариинского театров на гала-концерте Светланы Захаровой, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Грандиозный гала-концерт Светланы Захаровой и звезд мирового балета состоится на Большой сцене Новосибирского театра оперы и балета 27 марта 2024 года. В рамках XI Транссибирского арт-фестиваля выдающаяся артистка, прима-балерина Большого театра России, лауреат государственной премии России, народная артистка России Светлана Захарова представит большой балетный Гала с участием ведущих солистов Большого и Мариинского театров России и Национального балета Китая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Новосибирского театра оперы и балета ТАСС уточнили, что солисты Национального балета Китая выступят в Новосибирске впервые. Танцоры представят программу, составленную из классических номеров и работ современных хореографов. Среди участников - прима-балерина и премьеры Большого театра России Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Артемий Беляков, прима-балерина и премьер Мариинского театра Надежда Батоева и Кимин Ким, прима-балерина и премьер Национального балета Китая Цю Юньтин и Ли Вэньтао, известный российский танцовщик и хореограф Александр Могилев.

Транссибирский Арт-фестиваль, основанный в 2014 году всемирно известным музыкантом, скрипачом-виртуозом Вадимом Репиным, является крупнейшим международным музыкальным форумом Сибири. За время проведения фестиваля его слушателями стали более 170 тыс. зрителей.

В 2024 году Репин на фестивале представит премьеру концерта для скрипки с оркестром, написанного композитором Кузьмой Бодровым. В фестивале, в том числе примут участие Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Федосеева, камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, Страдивари-ансамбль Мариинского театра. В концертах также примет участие ряд приглашенных дирижеров, среди которых Клеман Нонсье (Франция), Мануэль Лопес Гомес (Венесуэла).