Премьера спектакля "Пигмалион" состоится 27 января в Театре на Бронной

Пьеса рассказывает об истории преображения Элизы Дулиттл из уличной цветочницы в герцогиню с аристократичными манерами

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Театр на Бронной представит 27 января премьеру спектакля режиссера Сергея Кальварского "Пигмалион" по мотивам пьесы Джорджа Бернарда Шоу, сообщила пресс-служба театра.

"Сам Бернард Шоу цель своей пьесы определил следующим образом: "Пигмалион" - это насмешка над поклонниками "голубой крови" <…>, каждая моя пьеса была камнем, который я бросал в окна викторианского благополучия". Новая "голубая кровь" - это нувориши, блогеры, звезды интернета, коучи и прочие жители виртуального мира. Можно ли бросить камень в это окно, и куда рикошетом он прилетит?" - привели в пресс-службе слова режиссера спектакля Сергея Кальварского.

Пьеса, которая рассказывает об истории преображения Элизы Дулиттл из уличной цветочницы в герцогиню с аристократичными манерами, была написана в 1912 году. В Театре на Бронной постановку подготовили художник-постановщик Лариса Ломакина, художник по костюмам Яна Расковалова, хореограф Ильдар Тагиров, композитор Роман Волознев. Драматург - Валерий Печейкин.

Сергей Кальварский - продюсер, сценарист и режиссер, академик Академии российского телевидения. Лауреат премии ТЭФИ. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. Черкасова. Является автором короткометражных фильмов "Процесс" и "Картина", шоураннером сериала "Фишер".