В Кирилло-Белозерский музей поступили редкие старообрядческие кресты XVII века

После реставрации они будут экспонироваться и станут предметом изучения, сообщили в музее

ТАСС, 17 января. Коллекцию Кирилло-Белозерского музея-заповедника пополнили 43 редких старообрядческих нательных креста XVII века. После реставрации они будут экспонироваться и станут предметом изучения, сообщили ТАСС в музее.

"Предметы имеют возраст более 300 лет. Всего - 43 креста-тельника. Все они относятся к типу старинной меднолитой пластики, которая выпускалась старообрядческими литейными мастерскими", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

По его словам, к старообрядческим нательным крестам специалисты относят их по форме креста (восьмиконечный крест внутри четырехконечного) и отсутствию фигуры Христа (на нательном кресте у старообрядцев нет изображения Христа, так как этот крест символизирует собственный крест человека, способность человека к подвигу за веру). Такая форма была широко распространена в Русской православной церкви в середине XVII столетия, к моменту начала церковного раскола, и на тот момент полностью соответствовала каноническим требованиям.

Кресты передало на вечное хранение в музей Кириллова Управление Минкультуры России по Северо-Западному округу. Предметы находились в частных коллекциях и были конфискованы при попытке вывоза за границу без декларации этих ценностей.

Как рассказала ТАСС заместитель директора музея-заповедника Светлана Смирнова, поступившие кресты все одного времени - XVII века - но предметы редкие. "Подобных изделий осталось немного, хотя кресты-тельники были распространены на Руси. Крест сопровождал христианина с рождения до самой смерти, поэтому кресты - это самый массовый и одновременно самый древний тип изделий меднолитой продукции. В коллекции нашего музея есть подобные предметы, но все они местные, были найдены в ходе археологических работ на территории старого города Белоозеро. Их возраст датируется, начиная с X века, то есть с момента зарождения Руси и образования Русской православной церкви, до XVIII века. Поступившая к нам коллекция старообрядческих крестов очень важна и интересна для научного изучения, сравнения и поиска аналогов, для атрибуции", - рассказала замдиректора музея.

Предметы пополнят музейную коллекцию "Металл", которая насчитывает более 4 000 экспонатов. Запланирована их реставрация. После реставрации планируется создать научный каталог таких предметов и экспонировать их на временных выставках, сообщила представитель музея-заповедника.