Первую Национальную премию имени Д. С. Лихачева вручат в завершающий день фестиваля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международный фестиваль "Интермузей" пройдет с 23 по 26 мая в Новой Третьяковке в Москве, объявила министр культуры России Ольга Любимова на пресс-конференции.

"Он пройдет с 23 по 26 мая. Это будет на Крымском Валу. Готовимся всей командой и серьезно с музеями обсуждаем те направления и дискуссии, которые будут представлены на "Интермузее", - сказала Любимова.

Она добавила, что Первую Национальную премию имени Д. С. Лихачева вручат в завершающий день фестиваля, 26 мая. Церемония пройдет в открывшемся новом корпусе Третьяковки на Кадашевской набережной.

Фестиваль "Интермузей" проходил в России с 1999 года. В предыдущий раз он проводился в 2020 году.