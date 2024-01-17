В Петербурге откроют выставку о религиозной жизни в блокадном Ленинграде

В экспозицию войдут около 180 предметов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге откроет 23 января, в преддверии 80-летия со дня полного снятия блокады, выставку "Религиозная жизнь блокадного Ленинграда". Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала научный сотрудник музея и куратор выставки Светлана Семенова, отметив, что выставка не сосредоточена только на православных, она также расскажет о жизни католиков, лютеран и иудеев, а весомую часть экспонатов предоставили другие музеи и частные коллекционеры.

"Каждый предмет, который будет представлен на выставке, можно назвать уникальным, но отдельно хочется выделить икону Ксении Петербургской, икону Серафим Вырицкий, списки [копии с чудотворного образа почитаемой иконы] с икон Казанской Божьей Матери и Петровского Спаса, а также фотографии из наших фондов, которые максимально раскрывают духовную жизнь ленинградцев. Очень много экспонатов нам предоставили и другие музеи, а еще частные коллекционеры", - рассказала Семенова.

Как уточнили в пресс-службе музея, всего планируется представить около 180 экспонатов - это не только иконы, но и молитвословы, образки, дневники и афиши, а также личные вещи ленинградцев разных вероисповеданий. Отдельный раздел выставки будет посвящен священнослужителям и храмам, которые продолжали принимать прихожан в тяжелые годы блокады. Важное место занимают документы о работе самого музея, который тогда располагался в Казанском соборе, а также о героическом поведении его сотрудников в условиях постоянных бомбардировок.

Как отметил, в свою очередь, доцент кафедры телевидения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, руководитель молодежного музейного медиацентра "Ленинград" Михаил Фатеев, в приложении к некоторым экспонатам будут также показаны интервью с их владельцами, взятые из его фильма "Католики в годы блокады". Среди тех, кто делится своими воспоминаниями с экрана, - профессор Академии Штиглица, художник и график Ирена Бородзюля, которая будучи подростком пережила блокаду Ленинграда.

"Она была из очень религиозной семьи - ее дядя был известным священником в Латвии, а папа служил в храме на Ковенском переулке - это был единственный католический храм, который работал в блокаду. К сожалению, очень быстро, увы, уходят люди, которые пережили блокаду, у которых остались собственные воспоминания на эту тему. Из блокадников, которые принимали участие в съемках этого фильма, никого уже не осталось с нами", - подчеркнул Фатеев.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры России. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.