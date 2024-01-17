Любимова на выставке "Россия" вручила госнаграды деятелям культуры

Орден Дружбы получила артистка Московского академического театра им. Вл. Маяковского Татьяна Аугшкап, орден "За заслуги в культуре и искусстве" - артист Малого театра Михаил Филиппов и актриса Московского театра Et Cetera Людмила Дмитриева

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры на торжественной церемонии в павильоне "Наша культура" на выставке-форуме "Россия". В частности, орден Дружбы получила артистка Московского академического театра им. Вл. Маяковского Татьяна Аугшкап, орден "За заслуги в культуре и искусстве" - артист Малого театра Михаил Филиппов и актриса Московского театра Et Cetera Людмила Дмитриева, передает корреспондент ТАСС.

"Недостаточно просто слов бесконечной благодарности вам и вашим семьям. Желаю сил и здоровья, чтобы получилось все задуманное, складывались все начинания. Больше премьер, гастролей, аншлагов, зрителей и возможностей встретиться с ними", - сказала министр.

Ордена Почета удостоен директор Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных Михаил Хохлов. Орден Дружбы, помимо Аугшкап, получил заведующий художественно-постановочной частью Театра им. Вл. Маяковского Алексей Егоров.

Первый проректор Московской государственной академии хореографии Алексей Черных удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, замдиректора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Алла Гладких и артист Театра им. Вл. Маяковского Игорь Марычев - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

12 человек удостоены звания "Заслуженный артист РФ", в том числе актрисы Et Cetera Ольга Белова и Марина Чуракова, артист Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии Олег Еремеев, актриса Театра им. Вл. Маяковского Елена Фатюшина. Старший преподаватель Российского института театрального искусства - ГИТИС Лариса Горбачева и заведующий отделом фондов Государственного Дарвинского музея Игорь Фадеев стали заслуженными работниками культуры РФ, художник-монументалист Марина Кабыш и художник-график Михаил Коновалов - заслуженными художниками РФ.

Также были вручены медали "За труды в культуре и искусстве". В частности, их получили главный дирижер Московского государственного академического театра оперетты Константин Хватынец, вокалисты этого театра Максим Катырев и Владислав Кирюхин. Благодарность президента РФ получили звукооператор Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александр Кышев и актриса Театра им. Вл. Маяковского Любовь Руденко.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.